Hoe laat begint het raceweekend in Australië?

Het raceweekend in Melbourne gaat over een aantal uren van start op het Albert Park Circuit in Australië. Vanwege het tijdsverschil worden het nachtelijke sessies en die gaan vrijdagochtend van start.

Sinds 1985 is de Grand Prix van Australië een vaste stop op de kalender geworden. Alleen in 2020 en 2021 kwam de koningsklasse niet langs en dat had alles te maken met de pandemie. Tot en met 1995 reisde de Formule 1 af naar Adelaide, maar vanaf het jaar erna was het Albert Park Circuit de plek waar de Grand Prix werd georganiseerd. In 2022 werd de baan hier en daar aangepast. De chicane die in de huidige bocht acht ligt, is verdwenen. Daardoor is een rondje op het circuit een stuk sneller geworden. Het (race)ronderecord staat op naam van Sergio Pérez. De Mexicaan zette in 2023 een 1:20.235 op het bord. Het circuit is 5,278 km lang en telt twee DRS-zones. Tijdens de wedstrijd worden er 58 ronden verreden.

Grand Prix van Australië

Het komende weekend is er ééntje voor de vroege vogels, of de laatbloeiers. Het worden namelijk nachtelijke sessies voor ons in Nederland. Zo wordt de eerste vrije training vrijdagochtend om 02:30 uur namelijk verreden. De tweede training kan onder het genot van een bakje koffie om 06:00 uur worden bekeken. Zaterdag om 02:30 uur zal de laatste vrije training worden ingezet en om 06:00 uur maakt het veld zich op voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De race, die zal om 05:00 uur worden afgetrapt.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 22 maart

02:30 uur: eerste vrije training

06:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 23 maart

02:30: derde vrije training

06:00 uur: kwalificatie

Zondag 24 maart

05:00 uur: Grand Prix van Australië

