Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve onthult dat hij op een haar na de samenwerking met Adrian Newey is misgelopen. De Canadees stapte in 1999 over naar het team van British American Racing (BAR), maar kreeg op het laatste moment een telefoontje van de topontwerper. Volgens Villeneuve kwam dat telefoontje echter een uurtje te laat.

Newey is binnen de Formule 1 toch wel een begrip geworden. De inmiddels 65-jarige topontwerper van Red Bull Racing wist in al zijn jaren binnen de Formule 1 maar liefst veertien wereldtitels te pakken en diverse coureurs zouden maar al te graag in een wagen van de Brit willen rijden. Villeneuve onthult in gesprek met GPFans dat hij ook die kans had, maar dat de timing niet helemaal lekker was.

'Timing is alles'

De topontwerper wilde Villeneuve strikken voor McLaren. "Toen we het [BAR]-team in 1998 aan het opbouwen waren, belde Adrian me en zei: 'Doe dat team niet, laten we eens kijken of je voor ons kunt racen'. Maar toen hij belde, zat ik te eten met Craig Pollock, dus ik kon niet eens praten." Pollock was de oprichter van BAR en dus kon Villeneuve niet vrijuit praten. "Ik zei: 'Sorry, nee', hing op en belde niet terug. Timing is alles. Dat betekent niet dat ik het gedaan zou hebben, want we waren al ver gevorderd met het bouwen van een team en we zijn erin geslaagd om een ongelooflijk team te bouwen."

Toch wijst Villeneuve naar een gemiste kans. "Ik wou dat Adrian me een uur eerder of later had gebeld, want we kunnen het goed met elkaar vinden. Ik miste het ritme om hem terug te bellen... Het was laat en ik voelde me slecht tegenover Craig. Als ik Adrian zou terugbellen, zou het voelen alsof ik Craig een mes in de rug zou steken."

Villeneuve, 1997, wereldkampioen

Mercedes rust nog steeds op bouwstenen BAR

Het team van BAR was uiteindelijk niet geheel onsuccesvol, want in 2004 wist de renstal te eindigen op de tweede plek. Daarna is het team via verschillende eigenaren uitgegroeid tot het huidige Mercedes. "Uiteindelijk worden teams vaak goed nadat je weggaat. Als je McLaren neemt, dat is gebouwd door Bruce McLaren en het succes dat het door de jaren heen heeft gehad, en BAR, dat werd Honda, dat werd Brawn GP en uiteindelijk Mercedes - nog steeds in dezelfde fabriek. James Vowles bij Williams was een van de junior engineers die we aannamen bij BAR. Dus daar kan ik alleen maar trots op zijn. Ik wou alleen dat ik nog wat aandelen in het team had!"

Met de kennis van nu, zou Villeneuve een andere keuze maken

Hoewel hij destijds zijn woord had gegeven aan Pollock, zou hij dat met de kennis vandaag toch anders hebben aangepakt. De kans op een wereldtitel is simpelweg met een auto van Newey, een stuk groter. "Een team bouwen was natuurlijk niet de juiste beslissing. Maar het was een spannend project en vandaag is het Mercedes. Dus als ik er op die manier naar kijk, zeg ik: oké, ja, ik ben erg trots op het grondwerk en op wat we hebben opgebouwd. Als coureur... Nee, dat was niet de juiste beslissing. Naar McLaren gaan zou een veel betere beslissing zijn geweest."

