Het team van Mercedes weet voorlopig nog geen potten te breken in het nieuwe seizoen en de Duitse formatie zal hopen er snel een schepje bovenop te doen. De eerstvolgende gelegenheid is de Grand Prix van Australië en Toto Wolff blikt vooruit op de aanstaande race met het nodige vertrouwen.

Het seizoen is voor het team van Mercedes voorlopig nog allesbehalve geweldig begonnen. Het concept van de auto ging in de afgelopen winter nog verder op de schop en voor het nieuwe seizoen moesten er een aantal grote problemen die de bolide de afgelopen jaren mankeerde opgelost zijn. Met de W15 hoopte de Duitse renstal om in 2024 voor het eerst in jaren weer jacht te maken op de wereldtitel, maar die plannen lijken andermaal in de ijskast gezet te moeten worden. Mercedes komt er tijdens de eerste paar races namelijk nog totaal niet aan te pas.

Potentie van de W15

Ook in Djedda was het allemaal vrij magertjes wat de formatie van Wolff op het asfalt liet zien. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de negende plek, terwijl George Russell het iets beter deed door in Saoedi-Arabië als zesde over de streep te komen. Voorlopig is het dus nog niet zoals men hoopte bij Mercedes en moet er snel een schep bovenop. Wolff blikt vooruit op komend weekend: "We zijn hard aan het werk geweest sinds Djedda om te bouwen op de dingen die we geleerd hebben in de eerste twee races. Het is bemoedigend om de potentie in de W15 te zien, maar er zijn ook duidelijke dingen die we moeten verbeteren", stelt de Oostenrijkse teambaas.

Sterke en zwakke punten

Hij vervolgt: "We zagen er goed uit in de bochten op lage- en mediumsnelheid, maar de hogesnelheidsbochten zijn voorlopig onze zwakte. We werken er hard aan om te leren begrijpen waarom de prestaties niet zijn zoals onze verwachtingen. Daar ligt onze grootste focus op. Richting Melbourne hopen we een grote stap te zetten. Dat zal de richting gaan bepalen van onze ontwikkeling de komende weken. Het is geweldig om de energie en vastberadenheid op de fabriek te voelen terwijl we werken aan het benutten van de volledige potentie van onze auto", besluit Wolff.

