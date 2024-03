Bandenleverancier Pirelli laat tijdens het aanstaande Formule 1-raceweekend in Australië de rode C5-band debuteren: de zachtste compound die het Italiaanse bedrijf dit seizoen in de aanbieding heeft.

De Grand Prix van Australië staat, ondanks het - in Nederland - uitdagende tijdschema, bij veel Formule 1-fans hoog op het favorietenlijstje. De race wordt namelijk verreden op Albert Park, een razendsnel semi-stratencircuit gelegen in Melbourne, waar de muren nooit ver weg zijn. In het begin van het weekend is de baan vaak wat glibberig, maar de grip neemt toe naarmate er meer rubber op het asfalt komt te liggen. Het is daarnaast een van de snelste circuits op de kalender. Zo legde Lewis Hamilton in 2019 beslag op pole position met een gemiddelde snelheid van 235 kilometer per uur.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema Grand Prix van Australië

In Melbourne is het tien uur later dan in Nederland, wat betekent dat het tijdschema hier behoorlijk afwijkt van wat we kennen van de meeste races. Zo wordt de eerste vrije training op vrijdag 22 maart om 02:30 uur verreden, waarna het om 06:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. De derde en laatste vrije training gaat op zaterdag 23 maart om 02:30 uur van start, met als hoogtepunt van de zaterdag de kwalificatie om 06:00 uur. De Grand Prix van Australië wordt op zondag 24 maart om 05:00 uur verreden.

Bandencompouds Pirelli

Pirelli heeft inmiddels bekendgemaakt welke bandencompounds aan de coureurs ter beschikking worden gestuurd in Down Under. Vanwege de snelle baan waar grip dus niet altijd een gegeven is, heeft de Italiaanse bandenleverancier gekozen voor de zachtste variant van iedere compound: de harde C3-band, de medium C4-band en de zachte C5-band. Daarmee maakt de C5-band aankomend seizoen haar debuut in de Formule 1 dit jaar.

The Australian Grand Prix is a firm favourite in the world of F1, thanks to its stunning location and the buzzy atmosphere of host city Melbourne. Pirelli's C5 compound makes its debut this weekend. 🇦🇺#Fit4F1 #Formula1 #Pirelli @F1 pic.twitter.com/4OZPkvdPAc — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 19, 2024

Gerelateerd