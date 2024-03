Melbourne en Albert Park: dit is het podium van de Grand Prix van aankomend weekend

Het Albert Park heeft jarenlang de opener van het seizoen verzorgd, maar die eer is tegenwoordig aan de Grand Prix van Bahrein en dit seizoen gaan we dan ook pas tijdens de derde Grand Prix richting Down Under. Tijd om te duiken in het podium van komend weekend!

Australië

Australië, als bijnaam ook wel vaak genoemd als Down Under, wegens de zuidelijke ligging van het gigantische land, kent een oppervlakte van maar liefst 7.692.000 km², waarmee het enorme land na Rusland, Canada, de Verenigde Staten, China en Brazilië het grootste land ter wereld is. Echt dichtbevolkt is het niet: er wonen 'slechts' zo'n 25 miljoen inwoners in Australië. Het land werd al zo'n 65.000 jaar eerder ontdekt door de inmiddels welbekende Aboriginals. Aanvankelijk grensde het land zo ongeveer aan Azië, maar door de opwarming van de aarde werd het uiteindelijk een eiland. Zo'n 15.000 jaar geleden tijdens de ijstijd ontstond de Aboriginalcultuur zoals we die vandaag de dag kennen. Daarmee behoort deze cultuur tot één van de oudsten ter wereld.

Aanvankelijk was Melbourne, het podium van komend weekend, de hoofdstad van het land, maar begin twintigste eeuw werd deze veranderd in Canberra. Opvallend genoeg is Canberra met zijn bijna 400.000 inwoners pas de zevende stad van het land. Steden als Sydney, Melbourne, Perth en Brisbane zijn een stuk groter. Charles III van het Verenigd Koninkrijk is sinds 2022 de koning van het eiland. Verder kent Australië een parlement, waarvan Anthony Albanese sinds 2022 de minister-president is. De premier behoort tot de Labor-partij van het land. Verder wordt er betaald met de Australische dollar en bestaat het land hoofdzakelijk uit Christelijken.

Melbourne

Artikel gaat verder onder video

Dan is het tijd om het te gaan hebben over de stad waar het het komende weekend allemaal om te doen is: Melbourne. De stad ligt in het zuiden van Australië en zoals eerder gezegd vormde deze stad in vroegere tijden de hoofdstad van het land. Als we kijken naar inwonersaantallen is de stad de tweede stad van Australië, achter Sydney. Er wonen zo'n vijf miljoen mensen in de zuidelijke stad.

Over het algemeen is het goed toeven in Melbourne. Temperaturen variëren gemiddeld tussen de 13 en 26 graden Celsius en in april, de tijd van de race, liggen deze temperaturen gemiddeld rond de 20 graden Celsius. Wie van groen en natuur houdt is in Melbourne aan het goede adres. De stad wordt ook wel 'Garden City' genoemd, omdat Melbourne rijk is aan vele mooie parken en tuinen verspreid over de enorme stad. Het Federation Square is één van de bekendste pleinen in de stad. Aan dat plein ligt de St. Paul's Cathedral, ook een ware trekpleister. Vanzelfsprekend staat de stad ook bekend om Albert Park.

Het podium van komend weekend: Albert Park

De Grand Prix van Australië is bij veel fans een populaire bestemming op de Formule 1-kalender en was sinds 2011 een tijd lang de openingsrace van het nieuwe seizoen. Albert Park is sinds 1996 gastheer van de koningsklasse, maar de aanleg van het asfalt ging destijds gepaard met een boel protest. Het semi-stratencircuit is namelijk, zoals de naam al doet vermoeden, aangelegd in een park waardoor niet iedereen hier meteen over te spreken was.

De baan is ruim 5,3 kilometer lang en voorzien van in totaal veertien bochten. Het opvallende aan het Albert Park is dat sommige delen permanent zijn, maar sommige delen ook bestaan uit openbare weg. Deze gedeeltes worden voor het grote evenement speciaal afgesloten, waardoor er een gestroomlijnd circuit ontstaat. De snelste rondetijd is in handen van Michael Schumacher. De Duitse racelegende deed er in 2004 1.24.125 over om met zijn Ferrari het circuit van start naar finish rond te gaan.

Albert Park verdween in 2021 van de kalender wegens de aanhoudende coronapandemie en dus besloot de organisatie dat dit de ideale gelegenheid was om het circuit eens onder handen te nemen. Het doel van deze aanpassingen was om het parcours sneller te maken, waardoor er meer actie op de baan ontstaat. Zo zijn bocht negen en tien weggehaald van het circuit en zijn er dus meer rechte stukken. De laatste race in 2023 werd gewonnen door Max Verstappen.

Memorabele momenten

De race in Australië staat bol van de memorabele en bijblijvende momenten. Kijk alleen al maar naar situaties buiten de baan, zoals de afgelopen keer dat we in Melbourne neerstreken. In 2020 leken we 'gewoon' te gaan racen toen we aan het begin van de coronapandemie stonden. Uiteindelijk kwam het nieuws naar buiten dat er een McLaren-teamlid besmet was met het toen nog volledig onbekende coronavirus en het hele teams moest zich terugtrekken. Uiteindelijk werd de race geannuleerd terwijl de vele fans al voor de poorten van Albert Park stonden.

Ook op de baan valt er natuurlijk genoeg te beleven op het Australische semi-stratencircuit. Zo zagen we bijvoorbeeld in 2016 één van de zwaarste crashes van de afgelopen jaren. Fernando Alonso was met zijn McLaren druk in gevecht met Esteban Guttierez in de Haas. De twee raakte elkaar en wat we vervolgens zagen was tot voor dan zelfden tot nooit vertoond. Alonso maakte een koprol met zijn bolide door de grindbak en kwam uiteindelijk tot stilstand in de muur. Er bleek weinig meer over van zijn wagen en de Spanjaard kwam met de schrik vrij.

Eén van de meest bizarre momenten op het circuit van Albert Park staat toch echt op naam van Jenson Button. Tijdens de door Alonso gewonnen race in 2006 leek de Brit op weg naar de vijfde plek tijdens de opener van het seizoen. Toch dacht zijn bolide daar anders over. Zijn motor gaf tijdens het opkomen van het rechte stuk de geest, er ontstond brand en zijn Honda viel letterlijk op vijftig meter voor de finish stil. Het was een bizar gezicht en een verschrikkelijk einde aan de race voor de latere wereldkampioen van 2009.

Gerelateerd