Max Verstappen besteedt zijn tijd graag aan het rijden van online races met Team Redline en ook het afgelopen weekend was de wereldkampioen Formule 1 weer te vinden op een Twitch-livestream. Het leverde een bizar en kostelijk moment op en een daaropvolgende kostelijke reactie van de Nederlander.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens het afgelopen weekend - toen de Formule 1-coureurs een weekendje rust hadden - was Verstappen natuurlijk weer te vinden in zijn racesimulator en reed hij met zijn collega's van Team Redline op stream online een race.

Gigacrash

Zoals wel vaker werd de livestream weer een bron van mooi Verstappen-momenten. De drievoudig wereldkampioen kwam bijvoorbeeld in een flinke crash terecht. Voor de Limburger ging het helemaal mis en vlogen de brokstukken en auto's over het circuit. Tijdens het moment spreekt het gezicht van Verstappen boekdelen. "Wat?!", vraagt de wereldkampioen - normaal toch vaak de rust zelve - zich hardop af na het moment. "Oh mijn god, je had mij moeten zien! We moeten de herhaling zien, dit was ongelofelijk", voegt de zichtbaar verbaasde Verstappen vervolgens nog toe. Een prachtig moment.

