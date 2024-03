E-Prix São Paulo: Bird pakt eerste zege McLaren, matige race Frijns en De Vries

Het was zaterdag alweer tijd voor de vierde E-Prix van het jaar en voor die race was het hele circus afgereisd naar São Paulo. De race is uiteindelijk een prooi geworden voor Sam Bird. De Britse coureur schenkt daarmee het team van McLaren de eerste zege in de elektrische klasse.

Het was zaterdag in Brazilië Pascal Wehrlein die vanaf de pole position mocht vertrekken. De Duitser had Stoffel Vandoorne in zijn kielzog, maar de Belg wist bij de start geen succesvolle aanval te wagen op de leiding. Robin Frijns begon de race vanaf de zeventiende plek, terwijl Nyck de Vries het met P13 moest doen. De eerstgenoemde coureur pakte in de openingsronde twee plekken, terwijl De Vries ongewijzigd de eerste ronde door wist te komen en dus op P13 bleef plakken.

Kampioenschapsleider crasht

Vooraan werd het een strategisch spel met het energiemanagement. De leiding van de race ging na verschillende attack modes over van Wehrlein naar Antonio Felix da Costa en ook Bird kwam vervolgens even aan de leiding. Na een eerste safety car-fase ontstond er later nog een safety car-fase nadat kampioenschapsleider Nick Cassidy zijn Waterloo vond. Na een crash de muur in door schade was het na zestien rondes klaar voor de nummer één.

Bird pakt de zege

Ondertussen had De Vries het lastig. Hij raakte uiteindelijk zijn voorvleugel kwijt en kon zo de hoop op een mooi resultaat opgeven. Voorin bleef het spannend en zagen we enkele wisselingen, al bleef het vooral een tactisch schaakspel bij momenten. Richting het einde van de race was het Jake Dennis die aan de leiding van de met drie ronden verlengde race ging. Net voor de finishvlag wist Bird echter toe te slaan met een mooie actie: hierdoor schenkt hij McLaren hun eerste zege in de elektronische klasse. De Vries werd veertiende, Frijns stelde ook teleur en werd negentiende.

P1. 🧡



McLaren fans, this is for you. For your incredible support. For always sticking with us, even during the hard times. Nobody deserves this more than you. — NEOM McLaren FE (@McLarenFE) March 16, 2024

