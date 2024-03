Max Verstappen weet in de Formule 1 natuurlijk de ene na de andere overwinning aan elkaar te rijgen en daar lijkt de Nederlander nog wel even mee door te gaan. Toch lukt het Verstappen niet om overal en altijd te winnen met spelletjes, zo blijkt uit een onthulling die hij deed op een Team Redline-livestream.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. "Mijn vriendin begrijpt de wereld waarin ik leef. Dat scheelt. Als ik thuis ben, probeer ik het zo goed mogelijk te combineren. Door samen leuke dingen te doen, of met familie en vrienden. Een avondje of weekendje weg, dat soort dingen", zei Verstappen eerder over zijn relatie.

Verloren met Jenga

Dat ze inderdaad ook samen thuis af en toe leuke dingen doen. blijkt maar weer uit de Team Redline-livestream van afgelopen week. Verstappen krijgt de vraag hoe het theekransje van eerder op de dag was en vertelt vervolgens op de stream dat het theekransje niet doorging en ingewisseld werd voor een potje 'Jenga', het spel met de stenen die je om beurten uit de toren moet tikken. Vervolgens krijgt hij de vraag of 'P', de bijnaam van Piquet's dochter Penelope, hem heeft verslagen. "Ja, dat heeft ze eigenlijk wel gedaan. Ik kon er niks meer uit trekken, alle stenen waren al weg", geeft Verstappen toe. De Formule 1-kampioen kan niet overal winnen, dus.

