Oliver Bearman heeft het afgelopen weekend natuurlijk een hoop indruk weten te maken tijdens zijn invalbeurt voor Carlos Sainz in Djedda. De Britse jongeling is op woensdag opnieuw in een Ferrari gestapt op het circuit van Fiorana. Bovendien blijft de kans bestaan dat hij ook in Australië mag gaan racen.

De pas achttienjarige coureur werd in Saoedi-Arabië wegens de afwezige Sainz - die te maken had met een blindedarmontsteking - dus direct voor de leeuwen gegooid tijdens de laatste oefensessie op vrijdag. Een lastige situatie met een hoop druk, al viel snel genoeg te zien dat de Brit daar goed mee om weet te gaan. Hij werd tiende in de laatste oefensessie, terwijl hij in de kwalificatie later op die dag nét Q3 misliep met een elfde tijd. Vooral in de race gaf Bearman zijn visitekaartje af door in zijn eerste Grand Prix ooit als zevende over de streep te komen.

Lovende Verstappen

Na afloop heeft de achttienjarige Bearman een hoop complimenten weten te vangen. Met name Max Verstappen - zelf al sinds zijn zeventiende actief in de Formule 1 en dus bekend met de situatie - was uitermate positief over de jongeling: "Na rondje twee of rondje drie dacht ik: 'Oké, dat is een sterke start. Dit zie ik graag.' Toen pakte hij P11, op slechts zes tienden van de pole. Dat is veel meer dan je hem had kunnen vragen. Hij heeft dus een ongelofelijke prestatie geleverd", zei de drievoudig wereldkampioen onder meer.

Testen voor Australië?

Inmiddels is Bearman voor de tweede keer in één week in een Ferrari geklommen. De Britse coureur kreeg op het thuiscircuit van Ferrari namelijk de kans om testmeters te maken voor het Italiaanse team. Hij rijdt met de F1-75, waar de Maranello-formatie twee jaar geleden mee in de koningsklasse reed. Teams mogen in deze tests auto's gebruiken die ouder dan twee jaar zijn en die gelegenheid was dus voor Bearman weggelegd. Het zou zomaar kunnen zijn om hem nog eens wat meters te laten oefenen voor de Grand Prix van Australië van volgende week. Het is namelijk nog niet bekend of Sainz dan weer fit genoeg is.

❗Bearman back in a Ferrari



Ollie Bearman is driving Ferrari's F1-75 #F1 car (from 2022) at Fiorano today as part of his intensive testing programme with Ferrari this year.pic.twitter.com/7V3bJKRgEw — The Race (@wearetherace) March 13, 2024

