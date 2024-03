Pérez finisht achter Verstappen in Djedda: "Zonde van die tijdstraf"

Sergio Pérez kende een prima optreden tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Mexicaan finishte op gepaste afstand van teamgenoot - en tevens winnaar van de race - Max Verstappen, maar wist wel Charles Leclerc te verschalken gedurende de wedstrijd. Na afloop was hij dan ook tevreden.

Pérez begon de race op het Jeddah Corniche Circuit vanaf de derde positie, achter Verstappen en Leclerc. Al snel bleek dat de Red Bull qua racepace sneller was dan de Ferrari - en dus kon Pérez aan de Monegask voorbij gaan. Vervolgens maakte de safety car en een unsafe release met de bijbehorende tijdstraf het nog even uitdagend voor Pérez, maar uiteindelijk behaalde hij het maximale resultaat, in de wetenschap dat Verstappen gewoonweg te sterk was vandaag. Pérez bezorgde zijn team daardoor wederom een één-twee en na afloop was hij dan ook tevreden. Dit vertelde hij bij de gridinterviews die werden afgenomen door David Coulthard.

Pérez tevreden in Djedda en wil "momentum vasthouden"

Volgens Pérez zijn er zeker stappen gemaakt na de ietwat tegenvallende kwalificatie van gisteren. "We hebben zeker vooruitgang geboekt. Het was zonde dat we buiten de eerste startrij kwalificeerde", zo sprak hij na afloop van de wedstrijd in Djedda. Ook ging hij nog even in op de obstakels die hij gedurende de race tegenkwam. "Het was een lastige race vanwege de safety car. Uiteindelijk was het een geweldige dag voor het team. We moeten dit momentum vasthouden en we hebben een stap vooruit gezet vanuit Bahrein. Het was zonde dat we die penalty kregen. Gelukkig heeft dat onze race niet beïnvloed", aldus de Mexicaan.

