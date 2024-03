De Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië is de tweede wedstrijd van het seizoen 2024. Het Jeddah Corniche Circuit zal voor de vierde keer gastheer zijn van deze Grand Prix. Max Verstappen zal voor het eerst hier vanaf pole position vertrekken. Hij wordt vergezeld door de Ferrari van Charles Leclerc op de voorste rij van de grid. Ze zullen bij de start op de hielen worden gezeten door Sergio Pérez, Fernando Alonso en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Oliver Bearman valt in voor Carlos Sainz en maakt zijn debuut vanaf P11. Kan Verstappen net als in Bahrein weer domineren?

