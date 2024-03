Carlos Sainz is dit weekend afwezig tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië wegens een blindedarmontsteking, waardoor de Spanjaard onder het mes moest en er niet bij is. Hij wordt vervangen door de talentvolle Oliver Bearman, die tijdens zijn eerste officiële sessie als Formule 1-coureur indruk heeft gemaakt.

Sainz voelde zich het hele weekend al niet helemaal niet lekker en al vrij snel werd door de medici duidelijk gemaakt wat er aan de hand was met de Spaanse coureur. Het bleek dat de man uit Madrid een blindedarmontsteking onder de leden had en onder het mes moest. Inmiddels is Sainz succesvol geopereerd, zo heeft het team van Ferrari laten weten. Tijdens de afwezigheid van Sainz in Djedda is er een kans weggelegd voor de Britse Bearman, die vlak voor VT3 dus te horen kreeg dat hij in mocht stappen om de rest van het weekend uit te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Geen echte fouten

De pas achttienjarige coureur werd dus direct voor de leeuwen gegooid tijdens de laatste oefensessie. Een lastig parket met een hoop druk, al viel snel genoeg te zien dat de Brit daar goed mee om weet te gaan. Uiteindelijk wist hij met een 1:29.306 de tiende tijd te klokken, net achter Lewis Hamilton. Een zeer knappe prestatie, aangezien hij eerder dit weekend nog met zijn Formule 2-wagen over hetzelfde circuit reed. Ook bij Sky Sports zijn ze onder de indruk. Karun Chandhok begint: "Het was zeer solide en verstandig wat hij liet zien. Hij maakte geen echte fouten", stelt de voormalig coureur.

Kanshebber voor 2025

Chandhok vervolgt: "Hij ging een beetje wijd tijdens zijn run op de zachte band, maar dat kunnen we hem vergeven. Ik kijk ernaar uit om te zien wat hij vandaag kan leveren", doelt hij op de kwalificatie. Naomi Schiff sluit zich aan bij haar collega: "Het was zonder zenuwen. Hij ging naar buiten en maakte geen fouten." Ze kijkt alvast naar volgend seizoen: "Er zijn slechts twintig zitjes beschikbaar in de Formule 1. Als je dan een kans als deze krijgt, is het een gouden kans. Het zorgt ervoor dat hij op de lijst met kandidaten staat voor de Tetris in de Formule 1 met dertien beschikbare stoeltjes voor volgend jaar. Als hij het dit weekend goed doet, zet hij zijn naam bij de potentiële coureurs."

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd