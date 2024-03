Max Verstappen heeft de derde vrije training in aanloop naar de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië afgesloten als snelste. Op de zachte band liet de Red Bull-coureur een knappe 1:28.412 noteren, waarmee hij een kleine twee tienden sneller was dan achtervolger Charles Leclerc. Sergio Pérez pakte op een halve seconde achterstand de derde tijd. Nieuwkomer Oliver Bearman - die inviel voor Carlos Sainz - was vooral aan het leren en liet de tiende tijd noteren.

De derde vrije training op het Jeddah Corniche Circuit ging van start zonder Sainz. De Spanjaard kampt met een darmontsteking en moet geopereerd worden. Hij mist zodoende het restant van het raceweekend in Saoedi-Arabië en wordt vervangen door Oliver Bearman. De 18-jarige Brit was eigenlijk in Djedda om in de Formule 2 te racen, maar plots werd hij opgetrommeld om in te stappen voor de derde vrije training. Hij ging dan ook vrijwel direct de baan op, om de Ferrari in deze beperkte tijd zo goed mogelijk te leren kennen. Bearman was duidelijk een snelle leerling, want al in het eerste kwartier van de vrije training ging hij op de medium band naar de snelste tijd, een 1:30.277. Russell, die op de softs reed, wist deze tijd niet te pareren. Hamilton slaagde hier - eveneens op rode band - wél in, maar hij won slechts 24 duizendsten op de mediums van Bearman. De jongeling begon dus goed aan zijn plotselinge avontuur bij Ferrari in de Formule 1.

Leclerc begint sterk aan derde training

Naarmate er steeds meer coureurs naar buiten gingen, werden er ook steeds meer snelle tijden gereden. Pérez en Verstappen wisten zich respectievelijk op de tweede en derde plek te nestelen met het zachte rubber, zo ongeveer halverwege de sessie. Het was echter Leclerc - op de mediums - die op dat moment de dienst uitmaakte en ruim drie tienden sneller was dan de Mexicaan van Red Bull en zelfs een halve seconde sneller dan Verstappen. Bearman werd in de tussentijd op een ander programma gezet. Terwijl menig coureur een snelle ronde eruit probeerde te persen op de softband, ging de kersverse Ferrari-coureur met een volle tank en de medium band op pad. Waarschijnlijk om een gevoel te krijgen bij de longruns richting de race van zaterdag.

Verstappen countert op gebruikte softs

In de tweede helft van de training zette Verstappen nog maar eens aan op zijn gebruikte zachte banden. De regerend wereldkampioen wist er een uitstekende ronde uit te persen en ging naar de snelste tijd: een 1:28.893. Kort daarna deed hij daar nog een schepje bovenop en liet hij een 1:28.412 noteren. Een knappe prestatie, aangezien de Red Bull-coureur al een aantal ronden op deze rode sloffen had gereden. Hiermee was Verstappen acht tienden sneller dan Leclerc en een seconde sneller dan Alonso. Zij hadden echter nog geen run op het zachte rubber gereden.

Charles Leclerc tijdens de derde vrije training in Djedda

Flinke crash voor Zhou

Met nog iets meer dan een kwartier op de klok, ging het goed mis bij Stake-coureur Zhou. Hij verloor de controle over zijn auto en klapte hard zijwaarts in de muur. Het resulteerde vrijwel direct in een rode vlag en de sessie werd zo'n tien minuten stilgelegd. Zhou zelf bleef gelukkig ongedeerd, maar zijn auto leek flinke schade te hebben. Toen de sessie werd hervat waren er nog maar zo'n vijf minuten te rijden, dus de meeste coureurs grepen deze gelegenheid aan om nog één kwalificatierun te oefenen.

Verstappen snelst, Leclerc zit in de buurt

Vanwege de beperkte tijd, kon niet iedereen nog een verbetering op de klokken zetten. Daardoor ontstond er een iets vertekende uitslag. Verstappen sloot de sessie af als snelste met zijn eerder neergezette rondetijd van 1:28.412. Leclerc kwam nog dichtbij, op minder dan twee tienden. De derde plek was er voor Pérez, gevolgd door Russell, Norris, Alonso, Stroll, Piastri, Hamilton en Bearman. De rode vlag was er in de derde vrije training voor Bottas.

