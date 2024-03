De eerste vrije training in Saoedi-Arabië gaat om 14:30 uur Nederlandse tijd van start. Red Bull Racing gaat opnieuw het weekend in als grote favoriet. Afgelopen jaar was het Sergio Pérez die de stratenrace op zijn naam wist te schrijven. Kan Max Verstappen zich revancheren? Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd