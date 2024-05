Naast de zevende Grand Prix in de Formule 1 werden afgelopen weekend in Imola ook de zevende en achtste race in de Formule 2 en de vijfde en zesde race in de Formule 3 verreden. Een overzicht van de stand van zaken in F2 en F3 na de races in Imola

In de Formule 2 won Franco Colapinto de sprintrace en Isack Hadjar de hoofdrace tijdens het raceweekend in Imola. Zane Maloney gaat aan de leiding in het kampioenschap. De coureur uit Barbados staat met 68 punten bovenaan na vier raceweekenden. Paul Aron en Isack Hadjar staan op P2 en P3, voor Dennis Hauger en Gabriele Bortoleto. Richard Verschoor reed een aardig weekend in Imola: met een zevende en een tiende plaats veroverde hij aardig wat punten en staat de Nederlander zestiende.

Bij de constructeurs sluit Campos Racing het weekend af met 85 punten en de eerste plaats, voor Rodin en Hitech. MP Motorsport staat op P4 en zakte een plaats na het weekend in Imola. Van Amersfoort Racing staat zevende na vier raceweekenden met veertig punten.

Formule 3

In de Formule 3 wonnen Oliver Goethe en Sami Meguetounif de sprintrace en feature race respectievelijk, terwijl Laurens van Hoepen op P7 en P13 eindigde tijdens deze races. Leonardo Fornaroli staat met 52 punten bovenaan, voor Luke Browning. Dino Beganovic sluit met 45 punten de top drie af, voor Gabriele Mini en Oliver Goethe. Van Hoepen vinden we met 22 punten op P9.

Bij de constructeurs staat Prema met 122 punten bovenaan, voor Trident en Campos Racing. MP Motorsport staat met 42 punten op P6, terwijl Van Amersfoort Racing acht punten scoorde en achtste staat na zes races en drie raceweekenden.

Here's how the top 10 shape up after Imola, as @LeonardoForna takes the championship lead 👏#F3 #ImolaGP pic.twitter.com/xyyD5Fpqqd — Formula 3 (@Formula3) May 19, 2024

