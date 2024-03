Naast de derde Grand Prix in de Formule 1 worden dit weekend in Australië ook de vijfde en zesde race in de Formule 2 en de derde en vierde race in de Formule 3 verreden. Een overzicht van de stand van zaken in F2 en F3 voor de races in Melbourne.

In de Formule 2 wonen Dennis Hauger, na diskwalificatie van Richard Verschoor, en Enzo Fittipaldi in Saoedi-Arabië de sprintrace en hoofdrace tijdens het raceweekend in Djedda. Zane Maloney gaat dankzij zijn twee zeges in Bahrein nog wel aan de leiding in het kampioenschap. De coureur uit Barbados staat met 47 punten duidelijk bovenaan na twee raceweekenden. Fittipaldi en Hauger staan op P2 en P3, voor Paul Aron en Kush Maini. Richard Verschoor reed een goed weekend in Djedda, maar met een diskwalificatie (na zijn zege in de sprintrace) en een achtste plaats veroverde hij maar vier punten en staat de Nederlander nu veertiende.

Bij de constructeurs sluit Rodin het weekend af met 49 punten en de eerste plaats, voor Invicta Racing en MP Motorsport. Van Amersfoort Racing scoorde na een puntloos weekend ineens 34 punten in Djedda en staat nu zesde na twee raceweekenden.

Formule 3

In de Formule 3 reden de coureurs in Djedda niet. Tijdens het eerste raceweekend wonnen in Bahrein Arvid Lindblad (sprintrace) en Luke Browning (hoofdrace) de races. Laurens van Hoepen veroverde P2 tijdens de sprintrace en sloot het weekend met tien punten en een achtste plaats in het kampioenschap af. Browning gaat met 25 punten aan de leiding, voor Tim Tramnitz en Christian Mansell.

Bij de constructeurs staat Trident met 38 punten bovenaan, voor ART en Prema. MP Motorsport staat met 23 punten op P5, terwijl Van Amersfoort Racing geen punten scoorde en achtste staat.

