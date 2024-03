Toto Wolff is niet tevreden met het resultaat van Mercedes in Bahrein. Volgens de teambaas moeten hij en de zijnen echter vooral naar zichzelf kijken, omdat ze te veel fouten hebben gemaakt.

De seizoensopener in Bahrein heeft voor Mercedes niet het gedroomd resultaat opgeleverd. Met een vijfde plaats voor George Russell en een zevende plaats voor Lewis Hamilton, wisten de Zilverpijlen geen vuist te maken tegen Red Bull Racing en Mercedes. Sterker nog, volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff reed Max Verstappen in een ander sterrenstelsel. De Oostenrijker kijkt dan ook vooral naar zichzelf in de jacht op het kunnen vechten om raceoverwinningen.

Vicieuze cirkel

"We zaten er ver vandaan, Max reed in een ander sterrenstelsel", klinkt het tegenover Sky Sports. "We moeten naar onszelf kijken, waarom we zoveel performance verloren op de harde band. We zaten ook fout met de koelingsniveaus en dan moet je van je gas af voor het rempunt. Daardoor verlies je performance op de banden... Het was een vicieuze cirkel. Het was raar, toen de race vorderde moesten we meer liften om de temperaturen in de motor onder controle te houden, dat was het voornaamste probleem.

Gloednieuwe auto

Wolff vervolgt: "En daarna hadden we gek genoeg de pace niet [om met Ferrari te vechten]. Het is gek, we hebben wel wat snelheid in de auto, maar vandaag op de harde band hadden we dat niet. Ik denk dat we meerdere fouten hebben gemaakt. Maar uiteindelijk leren we ervan, we hebben een gloednieuwe auto, en we hebben al wat glimpen van goede performance kunnen zien, maar vandaag kwam dat er niet uit. Ik ben erg benieuwd naar de data om te kijken wat we kunnen doen in Saoedi-Arabië."

