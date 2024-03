Ferrari, Stroll en Hülkenberg kennen matige start GP Bahrein, duel Sainz en Leclerc

De start van de F1 Grand Prix van Bahrein was voor Lance Stroll, Nico Hülkenberg en Ferrari geen groot succes. Voor de Canadees, Duitser en Carlos Sainz en Charles Leclerc bleek het begin van de race vrij moeizaam.

Bij de start van de race bleef Max Verstappen, die vanaf P1 begon, voor de Ferrari van Leclerc. Zowel Leclerc als Sainz zouden vervolgens plekken in moeten leveren. Na zeven rondjes reed Leclerc op P4, terwijl Sainz op P5 reed. Ze waren ingehaald door George Russell en een snelle Sergio Perez, die zowel Leclerc als Sainz had ingehaald bij de start. Sainz zou Leclerc na tien rondjes inhalen voor P4.

Stroll en Hülkenberg

Er was ook een incident bij de start van de race, waarbij Stroll werd aangetikt door Hülkenberg. De Duitser raakte in de eerste bocht Stroll, die vervolgens spinde. Stroll kon door, maar Hülkenberg had schade aan zijn voorvleugel. De Duitser ging de pits in voor een nieuwe voorvleugel en gaat nu met twee stints op de harde band hopen op een goed resultaat. Ook Valtteri Bottas, die een goede start had, werd opgehouden door het moment. De FIA besloot geen straf uit te delen aan Stroll, omdat het een incident tijdens de eerste ronde was.

Hulkenberg changes his front wing and returns to the track in P20 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/K7jM8DgJ8P — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

