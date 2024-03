De eerste drie vrije trainingen hebben voorlopig weinig duidelijkheid verschaft over de rangorde vooraan het veld. Men houdt veel rekening met Red Bull Racing, maar zij zijn nog niet boven komen drijven. Bij Sky Sports verwacht men in ieder geval genoeg spanning richting de kwalificatie van 17:00 uur.

Het eerste Formule 1-weekend van het jaar is afgetrapt in Bahrein en na de wintertests van vorige week wordt er steeds meer duidelijker over de volgorde van het veld. Toch is het voorlopig nog een rangorde met een hoop vraagtekens er omheen. In de eerste drie vrije trainingen van het jaar zien we bijvoorbeeld constant andere teams en coureurs boven komen drijven. Ferrari, McLaren, Aston Martin, Mercedes en natuurlijk Red Bull lijken te gaan strijden om de voorste plekken. Daarbij heeft het laatstgenoemde team - zo lijkt het - nog niet het achterste van de tong laten zien.

Dicht op elkaar

En dus tasten de kenners voorlopig ook nog in het duister. Bij Sky Sports behandelt Naomi Schiff de stand van zaken: "Het is ontzettend spannend. We hebben Mercedes snel gezien, de Aston Martin snel gezien, Ferrari snel gezien en natuurlijk moet je Red Bull nooit afsluiten. Het meest indrukwekkende voor mij is dat de top tien gescheiden wordt door een halve seconde. Dat zit dicht bij elkaar. Ik denk dat het dus voor iedereen kan gaan zijn vandaag tijdens de kwalificatie", zegt Schiff.

Geen straatlengte voorsprong

Ze vervolgt: "Er zitten best wat teams in de mix. Mercedes heeft goede snelheid over één rondje, net als Red Bull. Ferrari heeft het ook laten zien. Het wordt een spannende dag." Ten slotte trapt ook Brundle nog even op de rem wat betreft de vermeende grote voorsprong van Red Bull: "We gaan het zien. Ik geloof niet dat dat Red Bulls het goed doen in de wind, maar daarnaast denk ik ook nog eens dat ze geen straatlengte voorsprong hebben, zoals iedereen dacht na de tests."

