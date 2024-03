De Grand Prix van Bahrein vormt vandaag het decor voor de openingsdans van het Formule 1-seizoen van 2024. Max Verstappen vangt de race aan vanaf pole position, op de eerste startrij geflankeerd door Charles Leclerc.

De Grand Prix van Bahrein is al jarenlang een terugkerende naam op de lijst met bestemmingen, en sinds 2021 vormt de eilandstaat in de Perzische Golf het decor voor de openingsdans van he nieuwe seizoen. De race wordt verreden op het Bahrain International Circuit, gelegen in het woestijngebied Sakhir, dertig kilometer van de hoofdstad Manamah. Omdat het circuit gelegen is in de woestijn gaat het asfalt regelmatig gebukt onder een laag zand. Dit zorgt erin combinatie met het feit dat de baan verder weinig wordt gebruikt, regelmatig voor dat de rijders in het begin even moeten zoeken naar grip.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Bahrein op zaterdag

Het circuit is in 2004 uit de grond gestampt en telt in totaal vijftien bochten. De baan voert de coureur in totaal over 5.412 kilometer, wat betekent dat de Grand Prix over 57 ronden verreden wordt. Het baanrecord is in handen van Pedro de La Rosa. Hij ging in 2005 in 1.31.447 het circuit rond. De Grand Prix van Bahrein wordt dit jaar op zaterdag verreden. Dat heeft ermee te maken dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië een week later ook op zaterdag wordt verreden, omdat de Ramadan op zondag 10 maart begint. De race gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd van start. Lokaal is het twee uur later.

Startopstelling Grand Prix van Bahrein

Max Verstappen klokte in de kwalificatie een 1.29.179 en was daarmee twee tienden dan de nummer twee: Charles Leclerc. De tweede startrij wordt gevormd door George Russell en Carlos Sainz, met daarachter Sergio Pérez en Fernando Alonso. Lando Norris en Oscar Piastri vormen samen de vierde startrij, terwijl Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg de top tien completeren. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie.

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd