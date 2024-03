Het is alweer tijd voor de derde vrije training van de Grand Prix van Bahrein. Voor de laatste keer dit weekend krijgen de coureurs en teams de gelegenheid om de gloednieuwe bolides nog eens aan de tand te voelen, alvorens we om 17:00 uur gaan kwalificeren voor de eerste race van het seizoen. Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton klokten de snelste tijd in de eerste twee trainingen, terwijl Max Verstappen tweemaal op P6 bleef hangen. Hoe gaat het in de laatste sessie? Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

