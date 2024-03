Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein?

Op vrijdag is het - in tegenstelling tot de gebruikelijke raceweekenden - alweer tijd om te gaan kwalificeren in de Formule 1. Voor het eerst dit seizoen gaat het er écht om spannen: wie pakt de eerste pole position van het seizoen? Hoe laat moet je de televisie aanzetten om niks te missen vanaf het Bahrain International Circuit?

De eerste dag van het seizoen zit erop in de Formule 1 met de eerste twee vrije trainingen op de donderdag. Door het andere tijdschema is het zo dat we op de vrijdag al gaan kwalificeren voor de Grand Prix van zaterdag. Tijdens de eerste twee vrije trainingen leek Red Bull Racing er nog met de rem op te rijden. Max Verstappen kwam tweemaal niet verder dan P6. De RB20 leek dan ook met de rem erop te opereren op de eerste dag in Bahrein. Daniel Ricciardo was de snelste man tijdens VT1, terwijl Lewis Hamilton in VT2 boven kwam drijven.

Bahrain International Circuit

Het Bahrain International Circuit staat al sinds 2004 op de Formule 1-kalender. Met uitzondering van 2011, werd er elk jaar op geracet. De technische baan is 5412 meter lang en ontworpen door Hermann Tilke. Het circuit kent vier lange rechte stukken, waarop kan worden ingehaald. Daarnaast zijn er drie DRS-zones en worden er 57 ronden gereden. Het circuit kent zes verschillende lay-outs. In 2020 werd er gebruik gemaakt van de buitenbaan tijdens de Grand Prix van Sakhir. Vorig seizoen wist Verstappen de zege te pakken in Bahrein.

Het circuit ligt aan de Perzische Golf en er kan daardoor flink wat wind aanwezig zijn op het circuit. Vanaf 2014 wordt de race in de avond verreden en daarom wordt er gebruik gemaakt van kunstlicht. Het ronderecord staat nog steeds op naam van Pedro de la Rosa. De Spanjaard zette op 3 april 2005 een 1:31.447 neer. Hamilton wist maar liefst vijf keer te winnen in Bahrein, gevolgd door Sebastian Vettel die vier keer de zege wist te pakken. Ferrari en Mercedes zijn even succesvol op de baan, beide teams wisten zes keer op de hoogste trede te klimmen.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Op vrijdag is het wegens het aangepaste schema op vrijdag dus al tijd voor de kwalificatie. Eerst krijgen de coureurs en teams nog één keer de gelegenheid om de nieuwe bolides aan de tand te voelen tijdens de derde vrije training van het weekend. Om 13:30 uur gaat de laatste trainingssessie van start. Daarna is het tijd voor het échte werk: om 17:00 uur gaan we kwalificeren.

Overzicht tijdens raceweekend Bahrein

Vrijdag 1 maart

Derde vrije training: 13:30 uur

Kwalificatie: 17:00 uur

Zaterdag 2 maart

Grand Prix van Bahrein: 16:00 uur

