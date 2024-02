Het Formule 1-seizoen van 2024 wordt vandaag officieel afgetrapt. Om 12:30 uur Nederlandse tijd wordt het Sakhir International Circuit in Bahrein vrijgegeven voor de eerste vrije training van het nieuwe koningsklassejaar. Is het inderdaad Red Bull Racing dat opnieuw de boventoon voert, of weet een ander team in de woestijn te verrassen? Middels dit liveblog blijf je op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op en naast de baan.

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd