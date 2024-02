Max Verstappen begint aankomend weekend voor het derde seizoen op rij aan een jaar waarin hij zijn wereldtitel gaat proberen te verdedigen. Tot nu toe lukte dat elke keer en ook voor komend seizoen ziet het er veelbelovend uit. De Nederlander blikt vooruit op het eerste raceweekend in Bahrein.

Verstappen wist in 2023 het ene na het andere record in de Formule 1 te verbreken in misschien wel het meest succesvolle individuele seizoen in de koningsklasse aller tijden. Maar liefst negentien van de 22 races werden door de 26-jarige coureur op zijn naam geschreven en dus was wereldtitel nummer drie een feit. Inmiddels heeft de Nederlander kunnen genieten van een aantal welverdiende maanden rust, om vanaf komend weekend op jacht te gaan naar zijn vierde wereldtitel op een rij.

Goede geluiden

De eerste voortekenen voor het succesvol verdedigen van zijn titel uit 2023 zijn daar, zo bleek uit een reactie van Verstappen tijdens de testdagen in Bahrein: "Vandaag was ons plan om niet te veel naar de rondetijden te kijken. Het was veel belangrijker om de longruns af te ronden en daardoor iets meer over de auto te leren. We hebben ons daar dan ook vooral op gefocust en als ik heel eerlijk ben, dan zag dat er allemaal best positief uit."

Vooruitblik Verstappen

Inmiddels blikt hij vooruit op het aankomende openingsweekend: "Ik kijk uit naar het aankomende weekend in Bahrein. We hadden een aantal goede testdagen en hebben veel over de auto geleerd. Natuurlijk willen we niet teveel op de zaken vooruit lopen en moeten we er nog steeds voor zorgen dat we alles goed doen om een sterk eerste weekend te hebben. Iedereen heeft een hoop ronden gereden in Bahrein, dus hopelijk hebben we niet teveel moeite bij het vinden van een goede set-up voor de komende week. Ik kijk uit naar het beginnen van het seizoen en om opnieuw te gaan racen."

