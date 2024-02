De putdeksels langs het Bahrain International Circuit zullen vol worden gegooid met beton, om problemen tijdens de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen volgende week zaterdag te voorkomen. Dat meldt Motorsport.com.

De testdagen in de Formule 1 worden ook dit jaar afgewerkt in Bahrein. Van woensdag 21 februari tot en met vrijdag 23 februari krijgen de team drie keer acht uur de tijd om nieuwe bolides op het asfalt aan de tand te voelen. Gek genoeg spelen echter niet de rondetijden, maar de putdeksels langs de baan een hoofdrol. De testdagen zijn namelijk al twee keer langdurig stilgelegd, vanwege een losgekomen putdeksel. Op donderdag was het Charles Leclerc die grote schade aan zijn vloer opliep door over de losvliegende deksel te rijden, op vrijdag was Sergio Pérez aan de beurt.

Artikel gaat verder onder video

Putdekseldrama Bahrein

Het gebeurde beide keren in bocht elf, waar de coureurs de bocht erg wijd aansnijden, om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen. Door het grondeffect van de huidige Formule 1-auto's, is de putdeksel bij deze bocht twee keer losgeschoten op het moment dat er een auto overheen reed. Naast schade voor Ferrari en Red Bull Racing, zorgde het ook beide keren voor langdurige reparaties, waardoor er niet gereden kon worden.

Beton

De FIA wil logischerwijs voorkomen dat iets dergelijks ook tijdens het eerste raceweekend gebeurt, dat volgende week op hetzelfde circuit wordt verreden. De aannemers van het circuit zullen de putten de komende dagen daarom vol storten met beton, zo heeft Motorsport.com begrepen. Op deze manier moet voorkomen worden dat het raceweekend ook wordt verstoord.