LIVE | Derde testdag Bahrein: Ochtendsessie ten einde, Verstappen straks in actie

De derde en tevens alweer de laatste testdag van dit seizoen is aangebroken op het Sakhir International Circuit. In Bahrein krijgen de teams en coureurs nog één keer de gelegenheid om de programma's af te werken en te testen, alvorens we volgende week op hetzelfde circuit de eerste race van het jaar gaan afwerken. We beginnen vanaf 08:00 uur en werken wederom een ochtend- en middagsessie af. Max Verstappen zien we na de lunch in actie.

Artikel gaat verder onder video