Max Verstappen is na een welverdiende winterstop weer terug op het circuit voor de testdagen in Bahrein ter voorbereiding van het nieuwe Formule 1-seizoen. De wereldkampioen werkte op woensdag al een uitstekende sessie af en reageert nu blij met de eerste stappen van het nieuwe seizoen.

Verstappen zou eigenlijk deze middag in de RB20 stappen voor een volgende testsessie, maar wegens alle perikelen uit de ochtend en de vroeg afgevlagde sessie kreeg teamgenoot Sergio Pérez de kans van het team om meer meters te maken op de donderdag, waardoor de verdedigend wereldkampioen aan de kant zit in plaats van in de auto. Hij vond daarom tijd om met Viaplay te praten over de start van het nieuwe seizoen en kreeg de vraag of hij blij was terug te zijn: "Ja en nee. Soms is het wel fijn om ook even pauze te hebben. Maar aan de andere kant begint het wel weer te kriebelen als je in de auto zit."

Het paddock-leven

Alle perikelen rondom het rijden heen, zoals interviews en PR-dingen, heeft Verstappen dan weer totaal niet gemist: "Nee. Niet het leven in de paddock. Ik vind het leuk om in de auto te rijden, maar alles eromheen wat minder. We moeten ermee door, het is prima te doen." Het was voor Verstappen dan ook jammer dat hij vanmiddag geen meters kon maken in de RB20, al heeft hij er vrede mee: "Normaal gezien wel. Vanmorgen heeft de rode vlag het schema een beetje door elkaar geschud. Het is prima. Het komt wat logischer uit nu."

Fantastische woensdag

Vervolgens blikt hij terug op zijn uitstekende eerste testdag, waarin hij de programma's afwerkte, bovenaan de tijdenlijst stond én veel rondjes reed: "Het was een hele goede dag. Ik heb alles kunnen doen wat op de planning stond. Het is altijd top als dat lukt. Meestal lukt dat niet. De auto voelde meteen goed aan. Op het begin op wat oude banden doorgereden en wat dingen moeten testen. Daarna hebben we door ons hele testprogramma kunnen gaan. Ik was heel tevreden en heb nul dingen om over te klagen eigenlijk. Dat is een prima begin."