We zitten om 08:00 uur Nederlandse tijd alweer klaar voor de tweede testdag op het Bahrain International Circuit. Wederom zal de dag bestaan uit een ochtendsessie en een middagsessie van ieder vier uur. De ochtendsessie zal dus duren tot 12:00 uur Nederlandse tijd en na een pauze van 60 minuten krijgen we de middagsessie van 13:00 tot 17:00 uur Nederlandse tijd. Max Verstappen wist op de eerste dag de snelste ronde te klokken met een 1:31.344 achter het stuur van de hagelnieuwe Red Bull RB20 en was daarmee 1.140 seconden sneller dan McLaren-coureur Lando Norris. Haas was de grootste kilometervreter van de woensdag door in totaal 148 ronden af te leggen met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Hoe gaat de donderdag in Bahrein uitpakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

