Brian Van Hinthum

Woensdag 15 februari 2023 12:34

Woensdagochtend liet het team van Mercedes de gloednieuwe W14 trots zien aan de buitenwereld via een livestream en nog voordat de stream van start ging viel er het nodige te lachen. Het bleek namelijk zo te zijn dat Toto Wolff de schoenen van Lewis Hamilton gestolen had voor de opnames.

Na acht eerdere onthullingen van teams was het woensdag de beurt aan het team van Mercedes, waardoor we inmiddels negen van de tien bolides voor het nieuwe seizoen hebben mogen aanschouwen. Op donderdag is alleen nog het team van Alpine aan de beurt, al zijn de beelden van de Franse wagen inmiddels ook al 'gelekt'. Het team van Mercedes gaat in 2023 opnieuw voor de iconische zwarte livery, waarmee Hamilton in 2020 zijn zevende en voorlopig laatste wereldtitel wist te pakken.

Wolff besteelt Hamilton

In 2021 was de Brit wel heel dichtbij, maar werd hij volgens een hoop van zijn fans bestolen in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. Vlak voor de start van de lancering van de W14 is Hamilton echter opnieuw ergens van bestolen, dit keer zelfs door iemand uit zijn eigen stal. Vlak voor de stream begon, konden kijkers 'achter de schermen' meegluren bij de Duitse renstal en vingen we een conversatie op tussen Wolff en Hamilton. Uit het gesprek bleek na een compliment van Hamilton aan Wolff over zijn schoenen dat de Oostenrijkse teambaas nota bene de muiltjes van Hamilton gestolen en aangetrokken had. Het levert een komisch gesprek op.

Toto stole Lewis' shoes for the car launch šŸ˜‚šŸ‘Ÿ



(via @MercedesAMGF1) pic.twitter.com/2bBV0nZiyz — ESPN F1 (@ESPNF1) February 15, 2023

