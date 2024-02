Red Bull Racing heeft de nodige wenkbrauwen doen fronzen met de launch van de RB20. Het Oostenrijkse team lijkt namelijk inspiratie te hebben opgedaan bij Mercedes, want accenten van het zeropod-concept zijn op de RB20 terug te vinden. Helmut Marko wijst in gesprek met ServusTV naar een kleine revolutie.

Red Bull kon met de RB19 al genieten van een enorme voorsprong op de concurrentie, maar lijkt het voor het nieuwe jaar over een compleet andere boeg te gooien. Het concept ziet er van de buitenkant anders uit, daar waar veel team juist de RB19 van vorig jaar zijn opgegaan. Het zal interessant worden om te zien of Red Bull het concept wel aan de praat krijgt, want Mercedes verliet juist deze ontwikkelingskoers.

Eerder revolutie, dan evolutie

Marko bevestigt dat Red Bull de kant op gaat, die Mercedes vorig jaar verliet. "Het is meer dan een evolutie. Het is een kleine revolutie", zo vertelt de adviseur. Hoewel Marko benadrukt dat het niet 'zo extreem zal zijn' als wat Mercedes in de voorgaande jaren probeerde, geeft hij ook toe dat de richting van het concept erg 'vergelijkbaar' is.

Testdagen

De data uit de windtunnel geeft echter aan dat dit de juiste koers is, want Marko bevestigt dat alles daar 'heel goed werkte'. "Zij [Mercedes] waren ook overtuigd door de gegevens van hun zeropod-concept en in de praktijk werkte dat helemaal niet. En we zullen nu in de testdagen zien of we deze oplossing, of laten we zeggen een vergelijkbare oplossing, succesvol kunnen implementeren."

Marko vindt het concept 'logisch'

Ontwerper Adrian Newey gelooft wel in het idee, want met minder grote sidepods is er simpelweg minder luchtweerstand. "Adrian Newey zou altijd de voorkeur geven aan auto's zonder radiatoren. Maar de motormensen staan ​​dat natuurlijk niet toe. Maar het is wel logisch." De RB19 was afgelopen jaar de 'benchmark' en Marko heeft de wagens van de concurrenten ook gezien. "[De andere teams] hebben misschien het model gekopieerd dat niet het meest up-to-date is", aldus Marko.