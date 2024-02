Tijdens de presentatie van de Mercedes W15 viel vooral op dat de voorvleugel toch iets anders was dan waar de andere teams mee waren gekomen. Het riep de vraag op of het ontwerp wel legaal is, maar volgens Formu1a.uno is alles volgens het boekje gaan, hoewel het ontwerp misschien niet in de geest van de sport is.

Vanaf de introductie van het nieuwe reglement, in 2022, lag het accent meer op het onderling racen, in plaats van de foefjes op de auto's. In het vorige tijdperk Formule 1 was de vuile lucht achter de wagens namelijk één van de redenen waarom inhalen nu precies zo lastig was. De sport heeft daarom in 2022 strakke regels opgesteld, maar al snel bleek dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn. Mercedes kwam in 2022 al met het onverwachtse zero-podconcept en lijkt nu met de voorvleugel weer een foefje te hebben gevonden.

Legaliteit

Er werd even getwijfeld aan de legaliteit van de voorvleugel van de W15, maar volgens het Italiaanse medium hoeft daar geen twijfel over te bestaan; het ontwerp is namelijk door de FIA goedgekeurd. Wel wordt de oplossing van het Duitse team geschaard onder de noemer: niet in de geest van het reglement. De FIA heeft in het verleden dit soort grijze gebieden verboden, maar heeft zich verder niet uitgelaten over het ontwerp.

Ontwerp niet compleet nieuw

De voorvleugel is ook niet compleet nieuw, want het team van Alpine had vorig jaar, weliswaar iets minder agressief, ook eenzelfde soort voorvleugel gebruikt. Dat Mercedes op het randje van de regels balanceert, is volgens het medium ook duidelijk. "Het achterste punt van elke sectie moet van onderaf zichtbaar zijn. Van bovenaf mag het echter niet zichtbaar zijn. Mercedes heeft daarom een kleine strook aan de binnenkant van de vierde flap aangebracht. Deze dient om de achterrand van het derde element te bedekken wanneer je er van bovenaf op kijkt."