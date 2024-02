Met een aflopend contract aan het eind van 2024 en meerdere openstaande vacatures bij topteams, begeeft Pierre Gasly zich in een goede positie op de coureursmarkt. De Fransman lijkt echter de voorkeur te geven aan het wagen van de gok met het team van Alpine.

Pierre Gasly maakte zijn Formule 1-debuut in 2017 bij het team van Toro Rosso, waarna hij eind 2018 werd gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing. Als teammaat van Max Verstappen maakte de Fransman echter weinig indruk. Al na een half seizoen werd hij teruggezet naar het zusterteam. Deze degradatie leverde Gasly in eerste instantie een forse deuk in zijn zelfvertrouwen op, maar uiteindelijk wist hij zich te herpakken. Gasly groeide uit tot de nummer één binnen het team en wist zodoende eind 2022 een transfer naar de fabrieksformatie van Alpine af te dwingen.

Coureursmarkt 2025

Met het nieuws dat Lewis Hamilton eind 2024 Mercedes inruilt voor Ferrari, is de coureursmarkt voor 2025 volledig opengebroken. Daarnaast heeft ook Red Bull Racing op papier nog een zitje vrij. Gasly lijkt zich met een aflopend contract na aankomend seizoen in een goede positie te begeven, maar de 28-jarige coureur weet waar zijn focus ligt: "Ik ben vorig jaar bij Alpine begonnen. Ik weet voor welk project ik werk", citeert F1i.com. "Aan het eind van het jaar loopt mijn contract af, en uiteraard worden er gesprekken gevoerd. Ik denk dat de situatie vrij duidelijk is, maar op dit moment wil ik gewoon zien waar deze auto toe in staat is. Uiteindelijk is mijn doel om vooraan mee te vechten. Ik geloof dat dat mogelijk is met Alpine."

Gesprekken met Alpine

Gasly vervolgt: "Ik ben 28, heb goede ervaring, ik ben op mijn hoogtepunt en dat is waar ik naartoe werk. Ik wil vechten om overwinningen en podiumplaatsen. Het is een doorlopend proces en er zijn gesprekken gevoerd. Ik denk dat het na de eerste paar races los zal barsten, of misschien is dat al gebeurd. Als coureur heb ik daar natuurlijk mijn team voor. Ik focus mij op wat ik moet doen als coureur, want dat is uiteindelijk wat ik wil doen. Ik wil presteren, mijn best doen en alles geven voor het team. Vijfhonderd mensen werken dag en nacht om de auto zo goed mogelijk te krijgen en daarna is het aan mij om de auto zo ver mogelijk naar voren op de grid te krijgen. Dat is waar ik mij op focus."