Redactie



Max Verstappen sluit niet uit dat hij ooit een tattoo zal nemen, maar heeft vooralsnog geen permanente inkt aan laten brengen. De Red Bull Racing-coureur vertelt hierbij inspiratie op te doen bij voetballer Cristiano Ronaldo.

In een video op het Instagram-account van Red Bull Racing, krijgt Max Verstappen een aantal vragen voorgelegd op basis van waar mensen via het internet vaak naar zoeken. Zo krijgt de drievoudig wereldkampioen onder andere de vraag of hij broers of zussen heeft: "Ja, een aantal zelfs. Mijn vader is van plan een voetbalteam te beginnen", klinkt het lachend. "Hij is bijna halverwege, vijf." Daarmee doelt Verstappen naast zijn zus Victoria, op zijn halfbroers en halfzussen uit een ander huwelijk van vader Jos Verstappen.

Cristiano Ronaldo

Ook krijgt de 26-jarige Limburger de vraag voorgelegd of hij tattoos heeft: "Nee. Ik heb een interessant verhaal gelezen over waarom [Cristiano] Ronaldo geen tattoos heeft. Dat is zodat hij bloed kan doneren", klinkt het. De Portugese Ronaldo is onder andere voormalig aanvaller van Real Madrid en Manchester United, en wordt gezien als een van de beste voetballers ooit. "Zeg nooit nooit, maar voor nu, nee", besluit Verstappen. Bekijk de volledige video hieronder.