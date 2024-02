Redactie



Max Verstappen is niet alleen als Formule 1-coureur bloedfanatiek, ook in de virtuele wereld wil de Red Bull Racing-piloot graag alles winnen. En als het dan allemaal even niet lukt, steekt hij zijn onvrede niet onder stoelen of banken.

Verstappen is vandaag in Milton Keynes voor de lancering van de RB20, de auto waarmee de 26-jarige Limburger jacht zal gaan maken op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Het evenement vindt vanavond om 20:30 uur Nederlandse tijd plaats, en dus had de Nederlander woensdagavond nog even tijd voor een livestream en wat potjes FIFA. Naast dat Verstappen grapt over een "radicaal en compleet andere livery" voor zijn nieuwe Red Bull, is de kans ook groot dat zijn keeper op FIFA de negentig minuten niet uitgespeeld heeft. Bekijk de beelden hieronder.