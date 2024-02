Redactie



Tickets voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola zijn zo goed als uitverkocht, maar de GPFans Ticketshop heeft recent beslag weten te leggen op een handvol nieuwe weekendkaarten. Hierdoor krijg jij nu nogmaals de kans deze adembenemende race in Italië bij te wonen. Tickets zijn beschikbaar vanaf 333,00 euro per persoon.

Ben jij klaar voor een adembenemende ervaring die de grenzen van snelheid en adrenaline verlegt in het weekend van 17 t/m 19 mei 2024? Maak je dan op voor de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna, een race die bol staat van passie, spanning en Italiaanse flair. In de buurt van Imola wacht de gastvrijheid van het Italiaanse volk op jou. Geniet van heerlijke lokale gerechten, verfrissende wijnen en een warme sfeer die de passie voor autosport weerspiegelt. Gecombineerd met de Italiaanse zon en heerlijke temperaturen, kan het niet anders dan dat dit een fantastisch weekend wordt. Tickets voor de Grand Prix op Imola boek je eenvoudig via de GPFans Ticketshop.

Beleef het historische Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola is niet zomaar een racecircuit; het is doordrenkt van geschiedenis en uitdagingen. De baan staat bekend om zijn snelle bochten en hoogteverschillen, wat zorgt voor adembenemende actie op het asfalt. Als toeschouwer ervaar je de sensatie van de wagens die door de bochten razen en het geluid van gierende motoren dat de lucht vult. Beleef de spanning van Lewis Hamilton, Max Verstappen, en andere racetalenten die met ongekende snelheid en precisie het circuit bedwingen. Elke bocht is een mogelijkheid voor inhaalmanoeuvres en adembenemende gevechten om de koppositie.

De sfeer op Imola is altijd fantastisch!

Verken de prachtige omgeving van Imola

Tussen al het racegeweld door is er genoeg te beleven en te ontdekken in Imola. Terwijl de zon hoog aan de hemel staat, verken jij in je korte broek de pittoreske stadjes, ontdek je de historische bezienswaardigheden en proef je de culinaire hoogstandjes van de Italiaanse keuken. Maak van dit weekend een onvergetelijke mix van raceplezier en culturele ontdekkingen. Via de GPFans Ticketshop boek je al vanaf 333 euro weekendtickets voor de Grand Prix in Imola.

👉 Klik hier om je tickets voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna te bestellen!