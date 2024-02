Het team van Andretti gaat in 2025 niet deelnemen aan de Formule 1. Na een statement met verschillende redenen is er voorlopig een eind gekomen aan de hoop voor de Amerikanen. Michael Bleekemolen vindt het onbegrijpelijk wat er allemaal wordt besloten door de Formule 1.

Vorige week maakte men bekend dat de poging van Andretti om een elfde team op de grid te krijgen voorlopig afgewezen is. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, heeft de FOM op dit moment definitief een streep gehaald door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden.

Meer spektakel

In een statement van de FOM vallen verschillende redenen te lezen voor het afwijzen van het 'bid'. Zo wordt er onder meer gezegd dat de naam van Andretti - de wereldkampioen van 1978 - niet aansprekend genoeg zou zijn. Ook wordt er getwijfeld aan het niveau van het nieuwe Amerikaanse team. Volgens de FOM zou het nieuwe team niet meteen competitief genoeg zijn. Bleekemolen haalt zijn schouders op voor het beroemde statement: "Het statement vind ik niet kloppen. Het zou alleen maar meer spektakel brengen", meent de coureur in gesprek met GPFans.

Voller veld

Hij vervolgt: "Ik denk dat het heel bijzonder is als zij deelnemen in een veld van 22 auto's. Ik heb het liefste zelfs een veld met 28 auto's. De achtergrond ligt natuurlijk bij de financiën. In de pot zit een bepaald bedrag en dat moeten ze verdelen. Dat doen ze liever met tien teams dan met elf teams. Het draait eigenlijk allemaal om de financiën en wat minder om de sport. Gelukkig hebben we nog sport, maar we moeten wel opletten dat het blijft. Dat het geen commercieel spelletje gaat worden", vindt de Amsterdammer.

Bullshit

Er blijft voorlopig hoop op een latere entree: "Er is gezegd dat ze wellicht nog een aanvraag kunnen doen. Ze gaan er ook over nadenken, want op social media is er verschrikkelijk op gereageerd. Mensen hebben hun kaarten zelfs teruggegeven. Ik weet niet of dat om duizenden gaat, maar je moet er wel rekening mee houden. Je moet ons ook kunnen plezieren als kijkers." Ten slotte neemt hij nog één keer de hele zaak onder vuur: "Het rammelt aan alle kanten. Alle statements die ze naar buiten brengen, het is allemaal bullshit. Ze hadden het gewoon toe moeten laten."

Het hele interview met Michael Bleekemolen kun je hieronder bekijken.