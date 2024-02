FIA reageert op afwijzing Andretti door FOM: "Volgende stappen bepalen"

De FIA heeft gereageerd op het nieuws van woensdag dat Andretti Cadillac is afgewezen door de FOM. De autosportfederatie houdt zich redelijk op de vlakte en zegt de 'dialoog aan te gaan om te bepalen wat de volgende stappen zijn'.

Woensdagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat de FOM, de commerciële eigenaar van de Formule 1, de komst van het team van Andretti heeft afgewezen. De FIA had een tijdje geleden alleen Andretti goedgekeurd van de vier inzendingen voor een nieuw F1-team, maar de FOM was de volgende horde voor Andretti. Deze horde is dus niet genomen, volgens de FOM vooral omdat Cadillac vanaf 2028 pas de motorleverancier van Andretti kan zijn, het team momenteel geen toegevoegde waarde zou hebben voor F1 en niet meteen competitief zou zijn. Als Cadillac vanaf 2028 de leverancier is, is de kans volgens de FOM groter dat het team geaccepteerd wordt.

Reactie FIA

Onder meer Mario Andretti en Cadillac hebben al vol ongeloof gereageerd op het nieuws. Het team heeft al een auto in de windtunnel staan, 120 werknemers in huis en was op de achtergrond hard aan het werk om alles geregeld te krijgen. Dit feest gaat op de korte termijn (2025, 2026 en 2027) dus niet door. De FIA heeft donderdag ook gereageerd op het nieuws omtrent het afwijzen van Andretti door de FIA door middel van een kort statement. "De FIA neemt kennis van de aankondiging van het Formula One Management met betrekking tot het proces van Expressions of Interest voor teams in het FIA Formula One World Championship. We gaan de dialoog aan om de volgende stappen te bepalen." Wat die volgende stappen gaan zijn, is afwachten. Feit is wel dat alom bekend is dat de FOM en de FIA het de laatste tijd vaker oneens dan eens zijn met elkaar, iets wat ook uit dit hele proces weer blijkt.