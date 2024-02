Gerhard Berger is van mening dat Max Verstappen 'waarschijnlijk de beste coureur is die we ooit hebben gezien in de Formule 1.' Daarmee wijkt hij af van zijn vorige nominaties: Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Max Verstappen heeft de wereld van de Formule 1 de afgelopen jaren eigenhandig veroverd. De Red Bull Racing coureur heeft inmiddels drie wereldkampioenschappen achter zijn naam staan en verbreekt record na record. Daarmee wordt hij steeds vaker in één adem genoemd met andere grootheden uit de sport, zoals Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Alhoewel de 26-jarige coureur qua statistieken deze drie nog niet voorbij is, heeft Verstappen zich volgens Berger inmiddels bewezen als de beste ooit.

Foutloos seizoen

"Met Max Verstappen hebben we een coureur waardoor ik mij afvraag of mijn vorige inschatting nog wel klopt", doelt Berger tegenover Auto, Motor und Sport op dat hij voorheen altijd twijfelde of Senna of Schumacher de beste coureur ooit was. "Max heeft vorig jaar niet één fout gemaakt. Dat gebeurde Senna wel af en toe. Senna en Schumacher profiteerden van het feit dat ze van jongs af aan in karts reden en in hun leven niets anders deden dan racen. Dat geldt vandaag de dag voor alle coureurs."

De beste ooit

Dat neemt niet weg dat de voormalig Formule 1-coureur een verschil ziet tussen Verstappen en de rest van de huidige Formule 1-grid: "Verstappen racet in zijn vrije tijd op de simulator. Soms wel drie uur per dag. Hij is er altijd mee bezig. Hij speelt mentaal door waar hij wel en niet kan inhalen. Senna, Schumacher en ook Hamilton hadden dit hulpmiddel niet. Het valt op dat Max altijd op de juiste plek zit. Bij de start, in de eerste bocht, in het gevecht. Ik kan niet iets bedenken dat je beter zou kunnen doen dan hoe hij het doet. Daarom is Max Verstappen waarschijnlijk de beste die we ooit in de Formule 1 hebben gezien."