Max Verstappen reed al op zijn zeventiende rond in een Formule 1-auto, nog voordat hij überhaupt een rijbewijs had behaald. Een unieke situatie, dus. De Nederlander doet uit de doeken dat hij zijn roze papiertje uiteindelijk ook nog eens met het nodige geluk wist te bemachtigen.

Verstappen kwam als 17-jarig talent de Formule 1 binnen bij het team van Toro Rosso, waar hij van Helmut Marko al vroeg de kans kreeg om zijn grote talent aan de wereld te tonen. Uiteindelijk bleek de gewaagde en veel bekritiseerde keuze van de Oostenrijker een schot in de roos, want Verstappen maakte direct in de koningsklasse indruk door al op die jonge leeftijd geweldige dingen te laten zien. Uiteindelijk maakte de Nederlander in 2016 tijdens het seizoen de overstap naar het grote team van Red Bull Racing, waar hij direct zijn eerste race voor het team won. De rest is geschiedenis: Verstappen gaat inmiddels als drievoudig wereldkampioen door het leven.

Verstappen-regel

Inmiddels zijn dergelijke situaties niet meer mogelijk, want vrij kort na Verstappen zijn entree in de koningsklasse voerde de FIA een regel in waardoor coureurs niet meer voor hun achttiende in een Formule 1-auto mochten stappen. Het betekent dus dat de Nederlander het laatste voorbeeld gaat zijn van een coureur die wél al in de Formule 1 kilometers maakte, maar nog niet beschikte over een rijbewijs voor de openbare weg. Een ironische en hilarische situatie. Verstappen ging dus op voor zijn rijbewijs nadat hij wereldwijd al bekend werd als Formule 1-coureur.

Gematst

Uiteindelijk ging het behalen van zijn rijbewijs ook nog eens niet helemaal vlekkeloos. De Nederlander spreekt met The Times over zijn lastige rijexamen: "De examinator zei dat ik rechts moest gaan en ik ging links. Daarna gaf ik geen voorrang [aan voetgangers bij een oversteekplek]. Hij was niet heel blij. Ik ging in discussie, want volgens mij waren ze nog helemaal niet bij de oversteekplek. Ik zei dus: 'Waarom zou ik stoppen als ze er nog niet zijn?'" Verstappen krijgt de vraag of hij het examen alsnog haalde: "Gelukkig wel. Het was behoorlijk beschamend als dat niet was gebeurd. Volgens mij heeft hij me gematst", lacht Verstappen.