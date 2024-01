Brian Van Hinthum

Team Redline boekte rondom de afgelaste Grand Prix van Emilia-Romagna en in de coronatijd mooie successen door Real Racers Never Quit te lanceren. Dit jaar keert het evenement terug en dat doet men met een aantal mooie namen. Eén van hen is - uiteraard - Max Verstappen.

Tijdens de coronaperiode werd het online raceconcept bedacht om toch nog wat plezier te beleven in de mindere tijden. Ook Verstappen was destijds paraat in de races waarin zowel "echte" coureurs als simrijders meededen. Gelukkig konden we uiteindelijk ook weer gewoon de baan op en verdween het concept in de ijskast. In 2023 werd het echter weer daaruit gehaald, toen de Grand Prix van Emilia-Romagna geen doorgang kon vinden wegens de nare overstromingen in het gebied.

Mooie namen

Destijds ging men dus weer van start met Real Racers Never Quit, mede om geld op te halen voor het getroffen gebied. Destijds ging het om één race, dit keer wordt er een kampioenschap met zes races op de kalender. De eerste race gaat op dinsdag 16 januari van start en naast verschillende prominente leden van Team Redline zelf, gaan er ook een hoop bekende gezichten uit de racewereld meedoen. Verstappen is natuurlijk van de partij, terwijl ook namen als Thierry Vermeulen, Felipe Drugovich, Dennis Hauger, Rudy van Buren en Antonio Felix da Costa.

