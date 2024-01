Brian Van Hinthum

Max Verstappen gaat inmiddels als drievoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven en Christian Horner is natuurlijk blij met de prestaties van zijn coureur. Daarnaast kan de Britse teambaas wel genieten van de manier waarop Verstappen in het leven staat.

Na een seizoen om van te dromen voor Verstappen - de Nederlander pakte immers negentien van de 22 mogelijke overwinningen in de koningsklasse - mag de Red Bull-coureur als drievoudig wereldkampioen genieten van zijn welverdiende winterstop. Het seizoen begon nog wat wisselvallig en Verstappen moest twee van de eerste vier races aan teammaat Sergio Pérez laten. Vanaf Miami stelde de 26-jarige coureur orde op zaken en liet hij het in de achttien resterende races nog maar één keer toe dat een andere coureur won. Dat was Carlos Sainz in Singapore.

Lieve jongen

Niet alleen de prestaties op de baan kunnen Horner bekoren, ook de manier waarop Verstappen zich doorgaans presenteert, kunnen rekenen op goedkeuring van de Brit. "Max is als persoon een hele lieve 26-jarige jongeman, die een passie voor racen heeft en niet echt comfortabel is met de beroemdheid en bekendheid die hij heeft. Hij wil gewoon zijn werk doen en hard racen. Hij is heel direct en op de man af", stelt de Red Bull-voorman in gesprek met de Secrets of Success-podcast.

FIFA

De Brit vervolgt: "Hij vindt het leuk om FIFA op de PlayStation te spelen als hij niet in zijn racewagen zit. Buiten zijn racewagen, is hij een lieve gast. In de racewagen is hij genadeloos. Ik heb nooit een coureur ontmoet die zo gedreven is als Max wanneer hij plaatsneemt in de auto. Je weet gewoon dat je de volle 110 procent van hem krijgt en dat verwacht hij ook terug van het team", besluit Horner zijn bewonderende woorden over Verstappen.