Brian Van Hinthum

Woensdag 3 januari 2024 19:59

Max Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 en dat jaar scoorde hij 49 punten voor het team van Toro Rosso. Vanaf dat moment heeft er alleen maar een stijgende lijn in gezeten, op één uitzondering na. De Formule 1 zette de puntenaantallen per seizoen op een rijtje.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso en in 2016 werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. Met dat team wist hij in 2021 beslag te leggen op de wereldtitel, waarna hij zijn contract bij de Oostenrijkse formatie verlengde tot en met 2028. Vervolgens werd hij ook in 2022 en 2023 kampioen met Red Bull Racing en dus ligt er mogelijk nog een hoop moois in het verschiet voor de combinatie Verstappen/Red Bull.

Stijgende lijn

Duidelijk is in ieder geval dat er een stijgende lijn zichtbaar is in de puntenaantallen van de drievoudig wereldkampioen. In zijn eerste seizoen voor Toro Rosso scoorde hij logischerwijs de minste punten, met 49 stuks. In 2023, het jaar waarin hij record na record verbrak, pakte de man uit Hasselt er 575. In de tussentijd hebben we per seizoen alleen hogere puntenaantallen gezien, op één seizoen na. In 2020 stagneerde de stijgende lijn. Ook dat is logisch te verklaren, want dat jaar reden we slechts zeventien Grands Prix wegens de uitbraak van de coronacrisis.