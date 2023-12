Vincent Bruins

Vrijdag 29 december 2023 19:17

Het is dan misschien vakantie, maar dat betekent niet dat Max Verstappen stil blijft zitten. De drievoudig Formule 1-wereldkampioen is vertrokken naar Zwitserland voor een actief uitje.

Het is voor de Nederlander al een drukke winterstop geweest. Zijn vriendin Kelly Piquet was jarig en dat werd dan ook uitgebreid gevierd. Kelly's dochtertje Penelope was er ook bij en Verstappen hielp haar de kaars op de verjaardagstaart uit te blazen. Vervolgens ging het stel naar Brazilië. Nelson Piquet Jr., de broer van Kelly, trouwde in São Paulo. In Brasília deed Verstappen voor de leuk mee aan een kartwedstrijd waar hij niet alleen tegen Piquet Sr. racete, maar ook tegen Piquet Jr. en NASCAR-coureur Daniel Suárez die de vriend is van Julia Piquet, de zus van Kelly. Na een paar dagen thuis doorgebracht te hebben in Monaco zijn Kelly en Max nu per privévliegtuig vertrokken naar Zwitserland. Ze kwamen deze vrijdagmiddag aan in de hoofdstad Bern en zullen in de besneeuwde Alpen gaan skiën.

Hopelijk geen gebroken been

Verstappen liet eerder deze maand bij Talking Bull al weten van de plannen om te gaan skiën. "Ik ontsnap de kou [in Brazilië], maar vervolgens keer ik terug in de kou. Ik ben al vijf jaar niet wezen skiën. Hopelijk hoef ik het team in januari niet te bellen dat ik mijn been gebroken heb!", aldus de lachende regerend kampioen. Kelly deelde op Instagram al de eerste foto van de wintersportvakantie waarin de skipakjes van haar en Verstappen, en ook die van Penelope, klaarliggen.