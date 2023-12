Redactie

Donderdag 21 december 2023 09:40

Max Verstappen werd dit seizoen voor de derde keer wereldkampioen Formule 1 en dus mocht hij voor die derde keer zijn verdiende wereldbeker in december ophalen in Bakoe. Inmiddels kunnen we op de vele livestreams van Verstappen online zien dat de trofee al een nieuwe functie heeft gekregen.

Verstappen begon met twee wereldtitels en een berg aan zelfvertrouwen op zak in 2023 aan zijn strijd om een derde kampioenschap aan zijn palmares toe te voegen. Hoewel het jaar nog spannend begon - Verstappen en Sergio Pérez deelden de overwinningen in de eerste vier races - was er daarna geen houden meer aan bij de Nederlandse coureur. Van de achttien daaropvolgende races, won de Red Bull-coureur er maar liefst zeventien, waardoor hij uiteindelijk op negentien uit 22 kwam aan het einde van het seizoen en dus zijn derde wereldtitel een feit werd.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe functie

Het betekende dat de Limburger zich in december in Bakoe mocht melden om voor de derde maal in zijn loopbaan de felbegeerde wereldbeker op te halen om mee naar huis te nemen. Daar waar andere coureurs de trofee wellicht in een prijzenkast of andere bijzondere plek plaatsen, staat de beker bij Verstappen gewoon naast hem op zijn bureau in de gaming set-up waarin hij online streamt. Richting de kerstdagen is het pronkstuk inmiddels omgetoverd tot een heuse kerstkaarthouder. Een handige dubbelfunctie dus voor de wereldbeker.