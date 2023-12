Brian Van Hinthum

Dinsdag 19 december 2023 18:55

De Formule 1 kwam dit jaar opnieuw met een heuse kerstspecial op de proppen waarin de coureurs elkaar met een origineel cadeau moeten verrassen. Max Verstappen trok het lootje van Valtteri Bottas en de Nederlandse coureur is met een origineel en creatief cadeau op de proppen gekomen.

Het is jaarlijks één van de hoogtepunten in de winterstop: de coureurs die meedoen aan het spelletje Secret Santa. De heren dienen voor elkaar een leuk en origineel cadeau te kopen, waarna er door de ontvanger geraden moet worden van wie het presentje is gekomen. Na afloop van het openen van het cadeau, krijgen de coureurs de vraag van wie het presentje geweest is. Verstappen trok dit jaar het lootje van Bottas en de Nederlander schroomde niet om met een origineel cadeau te komen.

Creatieve Verstappen

Bottas baarde dit jaar opzien door te komen met een heuse naaktkalender om geld op te halen voor het goede doel. Verstappen heeft daar op zijn beurt op ingespeeld en hij gaf de Fin het boek ‘Museum Bums: A Cheeky Look at Butts in Art’. In het boek worden er verschillende naaktfoto's van achterwerken op kunstzinnige wijze getoond, maar daar liet de Nederlander het niet bij. De Red Bull-coureur heeft namelijk een aantal van de foto's vervangen door plaatjes van Bottas zelf uit zijn naaktkalender. "Dit is heel creatief", reageert de Alfa Romeo-coureur. Vervolgens raadt hij door de 'Simply Lovely'-hint van Verstappen dat het cadeau van de Limburger is. "Goed gedaan, Max. Heel creatief, enorm bedankt. Een fijne kerst", besluit de Fin.