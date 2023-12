Brian Van Hinthum

Maandag 18 december 2023 18:59

Max Verstappen kroonde zich in 2023 voor de derde maal tot wereldkampioen Formule 1 door in een ongelofelijk seizoen heel het veld aan diggelen te rijden. Red Bull Racing kijkt in een prachtige video naar de weg die Verstappen bewandelde richting het zijn van een drievoudig Formule 1-kampioen.

Verstappen begon met twee wereldtitels en een berg aan zelfvertrouwen op zak in 2023 aan zijn strijd om een derde kampioenschap aan zijn palmares toe te voegen. Hoewel het jaar nog spannend begon - Verstappen en Sergio Pérez deelden de overwinningen in de eerste vier races - was er daarna geen houden meer aan bij de Nederlandse coureur. Van de achttien daaropvolgende races, won de Red Bull-coureur er maar liefst zeventien, waardoor hij uiteindelijk op negentien uit 22 kwam aan het einde van het seizoen en dus zijn derde wereldtitel een feit werd.

Speciale video

Vanzelfsprekend staat Red Bull na afloop van het seizoen ook even stil bij de ongekende prestaties van de wereldkampioen. Verstappen kreeg van dat team op zeventienjarige leeftijd de kans om zichzelf in de Formule 1 te bewijzen en dat is natuurlijk een beslissing geweest waar Helmut Marko en consorten nimmer spijt van hebben gehad. In een prachtige video met nog niet eerder getoonde beelden blikt men terug op Verstappen zijn weg richting drie wereldkampioenschappen. Voor de Verstappen-fans het kijken meer dan waard.