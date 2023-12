Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 december 2023 13:42

Het team van Red Bull Racing wist in 2023 één van de meest dominante seizoenen in de Formule 1 te bewerkstelligen en op woensdag kwamen Max Verstappen en Sergio Pérez richting Milton Keynes om het met alle medewerkers te vieren. Op Instagram zet Verstappen zijn medewerkers nog eens in het zonnetje.

Het is natuurlijk een uiterst succesvol seizoen geweest voor het team van Red Bull Racing met maar liefst 21 overwinningen in 22 wedstrijden. Verstappen pakte negentien zeges voor de Oostenrijkse formatie, terwijl de man uit Guadalajara er met twee stuks aan de haal ging. Het hele succesverhaal begint natuurlijk in de fabriek in Milton Keynes, waar grote aantallen mensen werken aan de Red Bull-wagen van Verstappen en Pérez. Het tweetal dat het uiteindelijk op de baan moet doen, bracht op woensdag een bezoek aan het hoofdkwartier en werd warm onthaald.

Artikel gaat verder onder video

Fabriek vol kampioenen

Tijdens het bezoek van de twee mannen die het op de baan moeten doen, was er tijd voor wat praatjes, foto's en werd natuurlijk het binnenhalen van beide kampioenschappen gevierd. Verstappen, de man die met zijn negentien zeges natuurlijk optimaal profiteerde van het uitstekende werk van zijn collega's, zet de fabrieksmedewerkers in Milton Keynes nog even kort in het zonnetje: "Het is geweldig om thuis te komen in een fabriek vol met kampioenen. Bedankt allemaal voor het mogelijk maken van zo'n ongelofelijk seizoen", schrijft de drievoudig wereldkampioen op zijn socials.