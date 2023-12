Remy Ramjiawan & Brian van Hinthum

Woensdag 13 december 2023 14:03 - Laatste update: 19:19

Dit seizoen werd een jaar om van te dromen 'voor Max Verstappen en al zijn supporters. Het is inmiddels bijna gewenning met het aantal zeges dat de Nederlander boekt, maar Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren vindt dat we allemaal wel wat meer stil mogen staan bij de ongekende prestaties.

Het seizoen van 2023 begon nog uiterst interessant bij het team van Red Bull Racing. Verstappen en Sergio Pérez deelden de overwinningen tijdens de eerste vier races van het seizoen, waarbij de Mexicaan er met de zeges op de twee stratencircuits in Djedda en Bakoe vandoor ging. Het bleken achteraf echter de laatste twee wapenfeiten van de coureur uit Guadalajara te zijn, want Verstappen schreef - op de race in Singapore na - vervolgens alle Grands Prix op zijn naam, waardoor hij uiteindelijk op negentien zeges in 2023 kwam te staan.

Nederlands trots

De prestaties van Verstappen zijn natuurlijk schitterend, ook voor al zijn Nederlandse fans. Inmiddels is het bijna 'normaal' hoe Verstappen de Formule 1 naar zijn hand zet, maar volgens Van Buren is het onwaarschijnlijk dat we nog eens zo'n jaar gaan meemaken. In een uitgebreid eindejaarsinterview met GPFans legt hij dat uit: "Nederlands trots is denk ik het beste om te zeggen. Zulke prestaties, ik denk niet dat dat nog eens snel geëvenaard wordt. Daar bedoel ik natuurlijk niet mee dat hij niet nog eens voor de titel kan strijden", zegt de man die ook een belangrijke rol bij Red Bull speelt.

Geschiedenis

Hij attendeert fans op de bijzondere prestaties: "Zóveel overwinningen in één seizoen, dat is natuurlijk geen gegeven. Ik denk dat we daar best wel stil bij mogen staan. Wil dat zeggen dat ze waarschijnlijk over hun top heen zijn? Nee, dat denk ik niet. Uiteindelijk kun je dat ook pas zeggen na volgend seizoen. Is er een stap omhoog gezet?" Vervolgens laat de coureur uit Lelystad zijn complimenten nog eens doorschemeren: "Ik denk dat trots wel het juiste woord is. Dan bedoel ik dat niet eens vanuit mijn link naar Red Bull, maar gewoon in het algemeen. Als een Nederlander zó goed presteert, met zóveel overwinningen en ronden aan de leiding, het zal chauvinistisch zijn, maar dit is écht geschiedenis."

Check hieronder het hele eindejaarsinterview met Rudy van Buren!