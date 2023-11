Brian Van Hinthum

Dinsdag 28 november 2023 10:02

Max Verstappen sloot zondag met zijn negentiende overwinning van het seizoen één van de meest dominante jaren in de Formule 1 aller tijden af. De Nederlander reed dit seizoen het ene na het andere record uit de boeken en Dr. Helmut Marko denkt dat de meeste van deze records nooit meer verbeterd gaan worden.

Verstappen won dit seizoen na zijn zege op het Yas Marina Circuit negentien van de 22 races en de Limburger heeft dan ook één van de meest dominante seizoenen die de Formule 1 ooit gezien heeft beleefd. De Red Bull-coureur wist de ene na de andere zege aaneen te rijgen en zodoende vroeg in het kampioenschap al beslag te leggen op de wereldtitel. Ondertussen klom hij op de ladder met meeste overwinningen aller tijden naar de derde plaats met 54 zeges in de koningsklasse. Daarmee laat hij een andere Red Bull Racing-legende - Sebiastian Vettel - definitief achter zich.

Nooit meer te breken?

Onderweg naar de titel en de negentien zeges wist Verstappen het ene na het andere record uit de boeken te rijden. Zo boekte hij natuurlijk de meeste zeges in één seizoen, het hoogste winstpercentage en reed hij meer dan 1000 ronden aan de leiding. Marko denkt dat veel van Verstappen zijn gepakte records voor altijd veilig gaan zijn: "Negentien races winnen in één seizoen, dat is volgens mij een record voor de eeuwigheid in de Formule 1. Ik zie geen enkel team en geen enkele coureur hetzelfde succes boeken in de toekomst", vertelt de adviseur tegenover Motorsport.com.

Reserve Verstappen

De Oostenrijker doet vervolgens nog uit de doeken hoe Verstappen demonstreert een hoop over te hebben tijdens een race, zoals in Abu Dhabi. "Op een gegeven moment hebben we tegen hem gezegd dat we minimaal tien seconden voorsprong nodig hadden met het oog op dat het pitstopdingetje met de vizieren. Toen we dat tegen Max zeiden, ging hij ineens een seconde per ronde harder. Het kwam heel makkelijk, zonder banden kapot te rijden, en laat zien hoeveel reserve hij nog had", besluit de Red Bull-adviseur over zijn coureur.