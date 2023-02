Brian Van Hinthum

Vrijdag 3 februari 2023 18:51

Vrijdag kwam dan eindelijk het hoge woord eruit: Ford sluit zich vanaf 2026 aan bij Red Bull Racing. De Amerikaanse motorfabrikant heeft de naam verbonden aan het gloednieuwe Red Bull Powertrains-project en Ford-CEO Jim Farley doet nu uit de doeken hoe de samenwerking tussen de twee partijen precies in zijn werk gaat.

Het nieuws hing natuurlijk al even de lucht, maar het Amerikaanse Ford keert terug in de Formule 1. In het verleden produceerde het Amerikaanse automerk al motoren voor de koningsklasse. Diverse Formule 1-teams werden in het V10-tijdperk voorzien van Cosworth-krachtbronnen, dat onder het merk van Ford valt. Voor het laatst was Ford onder de eigen naam actief bij het team van Jaguar, dat natuurlijk alweer dateert van 2004. De nieuwe motorreglementen van 2026 vormden voor veel motorfabrikanten een interessant instapmoment en Ford heeft nu toegeslagen door zich bij Red Bull aan te sluiten.

Artikel gaat verder onder video

De plannen

Er werd tijdens de aankondiging nog niet heel gedetailleerd uit de doeken gedaan hoe de samenwerking in zijn werk gaat, maar Farley vertelt daar nu wat meer over: "Alles ligt op tafel wat betreft de middelen van Ford Motor Company. Dit moet eraan bijdragen dat er waarde en voordeel behaald wordt. De aanvankelijke gebieden die in beeld zijn en waar wij aan gaan werken hebben te maken met de batterij, de elektrische motor zelf, de controlesoftware en ook in de fundamentele software. Daarnaast kijken we naar het kalibreren daarvan in de prestatieanalyses van de krachtbron en ook de hele auto."

Red Bull Powertrains

Ondertussen werkt Red Bull gewoon door aan Red Bull Powertrains, waarmee de Oostenrijkse renstal het enige team met Ferrari wil zijn dat de krachtbron én het chassis op dezelfde plek ontwikkelt. Ford zag zich daar niet in storen. "Ze hebben een geweldige fundering in Milton Keynes met de Red Bull-campus. De plannen waren al gaande om een gebouw te hebben waar het team kan huisvesten en de krachtbron kan bouwen. Dat is nog altijd het plan. Het blijft de bouwsteen van het programma. Zo kunnen we het totaalpakket optimaliseren", besluit hij.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)